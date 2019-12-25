Во вторник Петербург попал под влияние гребня антициклона

Столбики термометра поднимутся в этот день до плюс 3-5 градусов.

Во вторник, 17 марта, в Петербурге будет малооблачная погода без осадков и сильного ветра. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Синоптик заявил, что сегодня влияние на погоду в городе окажет гребень антициклона. Температура воздуха поднимется до плюс 3-5 градусов. В первой половине дня ветер будет дуть с юга, во второй – с юго-запада. Порывы будут достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет до 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы писали, что в середине марта Петербург замело снегом.

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