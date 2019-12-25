Петербург оказался на орбите нового погодного циклона

О погоде на субботу в Северной столице сообщил синоптик Михаил Леус.

О свойствах погоды в Петербурге стало известно от ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса. Он рассказал, что 4 июля метеорологические условия в городе сформировала периферия очередного циклона, выходящего на Скандинавию.

Этот циклон и стал причиной облачной с прояснениями погоды, кратковременных дождей. Показания термометров вполне комфортны, они соответствуют климату, отметил синоптик.

Ранее мы сообщали о том, что 5 июля Петербург ждут грозы, ливни и сильный ветер.

Фото: Piter.tv