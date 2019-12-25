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Петербург оказался на грани "красной" зоны по индексу самоизоляции
Сегодня, 18:30
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nadezhda_sib

Петербург оказался на грани "красной" зоны по индексу самоизоляции

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Ранее Северная столица была в лидерах по самоизоляции.

Петербург приблизился к "красной" зоне по индексу самоизоляции во вторник, 14 апреля. Это означает, что на улицах много людей.

Рекордно низкий уровень самоизоляции был зафиксирован в период с 13:00 по 15:00 включительно. Он составил 2,5 баллов.  "Красная" зона начинается с 2,4 баллов. Отметим, что в Москве показатель в это время во вторник был на уровне 3,1 баллов. 

Уровень самоизоляции в Северной столице начал снижаться с 6 апреля. В конце марта большинство людей в течение дня находилось дома. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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