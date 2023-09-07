Петербург одобрил инициативу взимать взносы за медстраховку с безработных

Смольный поддержал идею Матвиенко платить за ОМС должны все трудоспособные.

В Санкт-Петербурге одобрили предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении обязательных взносов в систему ОМС для трудоспособных граждан без официальной работы.

Председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина заявила, что городские власти поддерживают инициативу Валентины Матвиенко об отмене бесплатного медицинского страхования для неработающих граждан трудоспособного возраста.

По её словам, в ближайшие три года на страхование неработающего населения в Петербурге планируется направить около 200 млрд руб. Из них в 2026 году предусмотрено 63 млрд руб., включая 20,5 млрд руб. на полисы для безработных.

Енилина отметила, что нагрузка на бюджет растёт, и вопрос финансирования медицинского страхования требует пересмотра. Ранее Валентина Матвиенко предложила обязать граждан, не имеющих официального дохода или получающих средства в "теневом" секторе, самостоятельно перечислять взносы в Фонд обязательного медицинского страхования. Инициатива вызвала обсуждение среди региональных властей и получила поддержку в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.TV