Жилком Петербурга заявил о необходимости поднять взносы на капремонт в 3 раза

Однако в Жилкоме заявили, что это очень большая финансовая нагрузка и, безусловно, неприемлемое решение для петербуржцев.

Взносы на капремонт в Петербурге хотят увеличить с 12 до 38 рублей за 1 м2, чтобы "догнать" региональную программу. Об этом заявил председатель Жилищного комитета Олег Зотов.

Как рассказал Зотов во время пресс-конференции в "Интерфаксе", общая стоимость работ по программе капремонта, запланированных на текущий год, составляет 130 млрд рублей. При этом, в бюджете наблюдается большое отставание в силу недостаточности финансирования. Для сокращения отставания необходимо, чтобы платёж был не 12,5 рублей, а 38 рублей, отметили в Жилищном комитете.

Это очень большая финансовая нагрузка и, безусловно, неприемлемое решение для петербуржцев. Поэтому мы идём по пути увеличения софинансирования. Олег Зотов

На данный момент прорабатывается вопрос об индексации данного платежа на 4,5%, окончательно решение ещё не принято.

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