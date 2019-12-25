Петербург обошел Берлин и Вену по популярности среди туристов

Город стал 21-ым в списке самых востребованных европейских городов для путешественников.

Петербург занял 21-ое место в рейтинге самых популярных европейских направлений для туристов по версии Travelers "Choice Awards 2020. Таким образом, город на Неве обошел Берлин, Вену, Краков и Дублин. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Всего в перечень вошли 35 городов. Лидерами оказались Лондон и Париж.

Кроме того, в рейтинг попали еще два российских города: 26-ое место заняла Москва, а 30-е – Сочи. Популярная среди россиян Турция также есть в топе. Стамбул стал 8-ым, а Анталья заняла 29-ю строчку.

Отметим, что европейский туризм для россиян пока практически недоступен. Гостей из нашей страны принимают только в Черногории, на Кипре, в Греции и Швейцарии, но с существенными ограничениями.

Ранее мы рассказали о том, что средний чек трат туристов в Петербурге стал самым большим в РФ.

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