Петербург обогнал Москву по уровню суточной смертности от коронавируса

Всего в России за сутки от коронавируса ушли из жизни 432 человека.

Петербург побил рекорд по количеству зарегистрированных за сутки смертей от коронавируса и вновь обогнал Москву. Об этом свидетельствуют данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки от COVID-19 в Петербурге скончались 74 человека, в столице ― 73. При этом количество заболевших в Москве значительно больше: 4477 против 1574 в городе на Неве. Выздоровело за сутки 3857 и 780 человек, соответственно.

Всего на 11 ноября в России за весь период пандемии выявлено 1 836 960 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения с 14 ноября.

Фото: Piter.TV