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Петербуржцы на 24 процента стали активнее скупать жилую недвижимость в феврале и марте
Сегодня, 15:35
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lesjasap

Петербуржцы на 24 процента стали активнее скупать жилую недвижимость в феврале и марте

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Такими темпами население города на Неве обогнало Москву.

Петербургские покупатели обогнали москвичей по темпам шоппинга недвижимости. Местные жители торопятся приобрести жилье до роста цен. Застройщики заявили, что на рынке наблюдается аномальная активность: дольщики идут толпами за новыми квартирами в новостройках.

Отметим, что продажи жилого сегмента в Северной столице увеличились на 24 процента. За последние два месяца заключено более 15 тысяч сделок купли-продажи с дольщиками. Такие данные передает Росреестр.

Напомним, что собственника старинной электростанции в Петергофе оштрафовали на 660 тысяч.

Фото: Piter.tv

Теги: дольщики, жилая недвижимость, покупка квартир, темпы роста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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