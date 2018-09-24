Петербуржцы на 24 процента стали активнее скупать жилую недвижимость в феврале и марте

Петербургские покупатели обогнали москвичей по темпам шоппинга недвижимости. Местные жители торопятся приобрести жилье до роста цен. Застройщики заявили, что на рынке наблюдается аномальная активность: дольщики идут толпами за новыми квартирами в новостройках.
Отметим, что продажи жилого сегмента в Северной столице увеличились на 24 процента. За последние два месяца заключено более 15 тысяч сделок купли-продажи с дольщиками. Такие данные передает Росреестр.
Напомним, что собственника старинной электростанции в Петергофе оштрафовали на 660 тысяч.
Фото: Piter.tv
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