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Петербург обогнал Москву по количеству туристов в 12 раз
Сегодня, 12:41
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербург обогнал Москву по количеству туристов в 12 раз

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Петербург заполонили туристы. Северная столица обогнала Москву в этой гонке в несколько раз.

С начала 2023 года, Петербург обогнал Москву по объему турпохода в несколько раз. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление Travelata.

Северную столицу посетило в 12 раз больше туристов, чем Москву. В 2022 году туристов в Петербурге было в пять раз больше.

Чаще всего туристы выбирают два этих города и остаются на четыре ночи. Останавливаются гости городов обычно в отелях 3-х и 4-х звезд.

Ранее сообщалось, что цены на посуточную аренду квартир в Петербурге снизились на 25%.

Фото: Piter.TV

Теги: москва, разница, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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