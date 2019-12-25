Петербург обогнал Москву по количеству туристов в 12 раз

С начала 2023 года, Петербург обогнал Москву по объему турпохода в несколько раз. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление Travelata.
Северную столицу посетило в 12 раз больше туристов, чем Москву. В 2022 году туристов в Петербурге было в пять раз больше.
Чаще всего туристы выбирают два этих города и остаются на четыре ночи. Останавливаются гости городов обычно в отелях 3-х и 4-х звезд.
Ранее сообщалось, что цены на посуточную аренду квартир в Петербурге снизились на 25%.
Фото: Piter.TV
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