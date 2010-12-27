Петербург обеспечил отдыхом на летних каникулах 139 тыс детей

На отдых школьников город выделил 2,4 млрд рублей.

Около 139 тысяч несовершеннолетних отдохнули в летних лагерях за счет Петербурга в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. По данным чиновников, на организацию мероприятий для школьников ушло около 2,4 миллиардов рублей. Сумма незначительно выросла по сравнению с прошлым годом. В 2018 году региональный бюджет израсходовал на данную статью всего на 100 тысяч рублей меньше.

Отметим, что список льготной категории, которой предоставили бесплатных отдых, вошли дети с трудной жизненной ситуацией. Оплата путевок для них полностью легла на плечи Смольного. На этот отдых потрачено почти 910 миллионов рублей.

Напомним, что на данный момент в городе право на поддержку бюджета имеют 17 категорий несовершеннолетних. Из них 15 - получают путевки бесплатно. Остальные (дети работников и воспитанников творческих и спортивных учреждений) могут получить сертификаты на оплату только 60% отдыха. В 2019 году город выдал более 70 тысяч таких документов.

Ранее Piter.tv писал о том, что с 1 октября в России изменились правила ухода в отпуск.

Фото: Piter.tv

