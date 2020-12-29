Петербург нуждается в миллиардe масок, чтобы пережить пандемию

С начала пандемии маски и перчатки стали неотъемлемой частью жизни горожан.

В пятницу, 15 января, корреспонденты издания "Невские новости" решили приблизительно подсчитать, сколько масок было использовано петербуржцами с начала пандемии.

На сайте комитета по труду и занятости опубликована информация, согласно которой в конце прошлого года в нашем городе официально трудоустроены около трех миллионов человек. Многие из них используют СИЗ на работе. Напомним, что одноразовую маску необходимо менять каждые два часа. Однако так делают единицы, в среднем один человек ограничивается двумя-тремя масками в день. огда при 20 рабочих днях в месяц горожанин будет использовать около 50 штук. Умножаем это число на те самые три миллиона и получаем 150 млн масок в месяц.

Кроме этого, по данным Петростата, в Петербурге проживают 1,3 млн пенсионеров. Многие из которых выходят в магазин и по другим делам хотя бы раз в день. Так, можно смело прибавить еще около 30 млн масок в месяц. Убрав два первых нерабочих месяца в начале пандемии, за полгода только на рабочих местах петербуржцы использовали около миллиарда штук. Нельзя забыть и про использованные маски тех, кто может не носить маску на работе, но обязательно надевает ее в метро: если использовать новые средства индивидуальной защиты при каждой поездке, то в месяц будет уже 45 млн масок.

Если взять в расчет немногочисленных нарушителей и тех, кто пользуется многоразовыми масками и респираторами, то при грубом подсчете пассажиры метрополитена используют около двух миллионов масок в день. Наземным транспортом в городе пользуются примерно в пять раз меньше пассажиров каждый день. Навскидку прибавим сюда еще примерно 400 тыс. масок в день. В месяц это еще плюс 12 млн отметили в издании.

По грубым подсчетам можно сделать вывод, что цифра в миллиард вполне реальна.

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Фото: Piter.TV