Петербург номинировали на ежегодную премию "World Travel Awards"

Город обозначился сразу в четырех номинациях.

Этот год на ежегодной премии "World Travel Awards" стал для Петербурга "урожайным": Столица на Неве обозначилась в четырех номинациях: "Ведущее направление для деловых путешествий", "Ведущее городское направление", "Ведущее круизное направление" и "Ведущее культурное городское направление". Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма города.

"World Travel Awards" – престижная туристская премия, почитаемая во всём мире. Определяющими параметрами для определения победителя давно являются безопасность в городе, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.

Петербург сможет завоевать награду, если получит достаточное количество голосов экспертов в области туризма, представителей туристических компаний, путешественников и горожан. Проголосовать за Северную столицу можно до 20 октября на официальном сайте премии.

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Фото: Piter.tv