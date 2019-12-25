Петербург не попал в десятку регионов РФ по уровню зарплат

Эксперты подсчитали, что более 100 тыс. рублей зарабатывает 23,9 %, а менее 20 тыс. рублей получают 4,2 % работающих горожан.

Петербург занял одиннадцатую позицию в рейтинге российских регионов по уровню зарплат, составленному аналитиками РИА "Новости". Значение типовых зарплат в городе находится в диапазоне от 42 до 96 тыс. рублей.

Также эксперты подсчитали, что более 100 тыс. рублей зарабатывает 23,9 %, а менее 20 тыс. рублей получают 4,2 % работающих горожан.

На лидирующих позициях по уровню зарплат оказались Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская область. Москва находится на пятой строчке, а в конце рейтинга стоят Калмыкия, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Ранее мы сообщили о том, что минимальную зарплату в Петербурге повысили до 25 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV