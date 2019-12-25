Минимальную зарплату в Петербурге повысили до 25 тыс. рублей

Как уточнили в городском правительстве, новая цифра превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения 2022 года на 34,2%.

С 1 ноября официальный размер минимальной заработной платы возрос на 1,5 тыс. рублей: теперь показатель составляет 25 тыс. рублей. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Как уточнили в городском правительстве, новая цифра превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения 2022 года на 34,2%: в прошлом году он составил 16,4 тыс. рублей.

Отметим, что средняя номинальная зарплата в городе превысила отметку в 91,4 тыс. рублей, превысив прошлогодний показатель на 12,1%. Кроме того, уровень безработицы в городе составляет 1,4 %. За год его удалось сократить на четверть.

Ранее мы сообщили о том, что в первом полугодии объем поставок из Белоруссии в Петербург вырос на 40%.

Фото: Piter.TV