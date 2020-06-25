Петербург назвали одним из самых бюджетных городов для туристов

Эксперты отметили, что отдых в России в этом году дешевле зарубежного в 2,5 раза.

Петербург стал одним из самых дешевых городов для летних поездок. Об этом сообщили аналитики сервиса Travelata.

Популярным направлением для путешественников, которые выбирают бюджетные туры, оказалась Москва. Поездка в столицу обойдется в 28 тысяч рублей. Вторую строчку в списке заняла Казань. За путевку Татарстан туристу придется отдать 38 тысяч рублей. В список вошел и Калининград. Поездка в город обойдется в 44 тысячи рублей. В пятерку вошли и Кавказские Минеральные Воды. Поехать курорт можно за 53 тысячи рублей.

Любители пляжного отдыха выбирают Адлер. Россиян привлекает его доступность в цене. За отпуск на море придется отдать 65 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что отдых в России в этом году дешевле зарубежного в 2,5 раза. Заграничная поездка обойдется жителям России в 156,8 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv