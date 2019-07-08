Россияне посоветовали иностранцам посетить Петербург

Больше половины опрошенных выразили мнение о том, что Петербург является лучшим городом для начала знакомства с Россией.

Санкт-Петербург выбрали лучшим городом для знакомства иностранных туристов с Россией, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на опрос сервиса Aviasales.

Аналитики Aviasales опросили 34 тыс. пользователей. Больше половины (56%) респондентов проголосовали за Петербург. По данным сервиса, чаще всего Северную столицу посещают туристы из Германии, Италии, Казахстана, Грузии, Армении и Молдавии.

На второй строчке рейтинга оказалась Москва, за то, чтобы начать свое путешествие со столицы России проголосовали 32% опрошенных. Москва пользуется популярностью у туристов из Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Чехии, Китая и Израиля

Также участники опроса порекомендовали посетить Казань (7%) и Сочи (5%). Напомним, ранее Piter.TV писал, что медики назвали инфекции, которые привозят россияне из теплых стран.

Видео: Piter. TV ; Взгляд