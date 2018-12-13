Петербург назвали "литературной столицей" для российских туристов

Об этом свидетельствуют данные опроса "Турстат".

В субботу, 25 мая, отмечается День филолога. Именно к этой дате аналитическое агентство "Турстат" представило список лучших российских регионов для "литературных" путешествий – туров по музеям и усадьбам известных писателей.

Первое место в рейтинге занял Петербург – за город высказались 47% туристов. В первой десятке городов и регионов находятся Москва (17%), Мособласть (11%), Тульская область (8%), Ленобласть (4%), а также Ярославская, Рязанская, Тамбовская, Ульяновская и Костромская области.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Петербург был признан музейной столицей России.