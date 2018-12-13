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Санкт-Петербург признан музейной столицей России
Сегодня, 20:04
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KaterinaKono13

Санкт-Петербург признан музейной столицей России

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Как отметили аналитики, наиболее востребованными музеями среди петербуржцев и гостей Северной столицы являются Эрмитаж, Петергоф и Русский музей.

Северная столица стала первой в списке наиболее популярных музейных городов России. Опрос прошел сегодня, восемнадцатого мая, агентством "ТурСтат" специально ко Дню музеев. 

За Северную столицу проголосовали 50% респондентов, за Москву – 25%, за Нижний Новгород – 6%, за Ярославль, Великий Новгород и Владимир – по 4%, за Екатеринбург, Казань, Севастополь и Псков – по 2% голосов.

Как отметили аналитики, наиболее востребованными музеями среди петербуржцев и гостей Северной столицы являются Эрмитаж, Петергоф и Русский музей.

Источник: "ТурСтат"

Теги: музеи россии, новости ленобласти, новости питера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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