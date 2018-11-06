Минкульт хочет запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Эта мера связана с недавним инцидентом в историческом музее в Москве.

Министерство культуры хочет ввести запрет на вход в музеи с сумками и рюкзаками. Посетителей могут обязать сдавать свои вещи в камеру хранения. Об этом сообщил директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов.

Есть способы исключить подобное в принципе, например, запретив вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками, или обязав сдавать их в камеру хранения. Да, это создаст определенные неудобства посетителям. Но если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову - возможность реализации такого умысла необходимо исключать. Владислав Кононов, директор департамента музеев Минкультуры.

Эта мера связана с недавним инцидентом в историческом музее в Москве. В воскресенье, 24 марта, журналисты "Московского комсомольца" повесили собственную картину на выставке. Они сделали это, чтобы проверить систему безопасности в музее. В Минкульте поступок журналистов не одобрили, и заявили, что скоро выпустят рекомендации для музеев, чтобы обезопасить экспозиции.

Фото и видео: Piter.TV