Петербург назвали лидирующим направлением для путешествия россиян

Также популярными городами стали Казань, Краснодар, Москва и Волгоград.

Петербург занял первое место в рейтинге российских городов, в которые бы жители страны хотели съездить на неделю. В лидерах результатов сервиса "Яндекс.Путешествия" оказались также Казань, Краснодар, Москва и Волгоград. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 30 июня.

Желание посетить город у путешественников не ослабло даже на фоне пандемии коронавируса, в Петербурге по-прежнему действует множество интересных программ, экскурсий и возможностей для туристов, варианты есть и для семей, и для пожилых путешественников, и для молодежи. Кроме того, 81% опрошенных заявили, что готовы соблюдать все необходимые санитарные требования во время поездки.

За прошлый год Петербург посетили 10,4 млн человек, 5,5 млн из которых оказались россиянами. Отрасль туризма в структуре городского экспорта выросла в течение пяти последних лет и составляет 10% всего объема.

Ранее сообщалось, что петербургский комитет по туризму, Пулково и РЖД возьмутся за развитие сети мультимодальных перевозок

Фото: Piter.TV