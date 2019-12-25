Петербургский комитет по туризму, Пулково и РЖД возьмутся за развитие сети мультимодальных перевозок

Решение призвано привлечь путешественников и сделать комфортным для них возвращение в город.

Петербургский комитет по развитию туризма вместе с "Воздушными воротами Северной столицы" и Российскими железными дорогами планирует работу по созданию сети туристских мультимодальных перевозок. Как рассказал ТАСС 15 июня, система позволит путешественникам комфортно возвращаться в город и связанные с ним другие направления по всей России.

В сети задействуют как самолеты и поезда, так и автобусы, и речной транспорт. По словам главы комитета Сергея Корнеева, сейчас необходимо развивать седьмую степень свободы воздуха. Сотрудничество крупных перевозчиков и городских властей станет свежим этапом развития концепции "Санкт-Петербург – Travel Hub", планируется разработать комбинации Петербург – Москва, Петербург – города "Золотого кольца", а также Петербург – Псков, карелия и Новгород. Привлекать намерены все целевые группы туристов.

Также обсуждается возможность сделать Пулково доступным для транзитных путешественников в течение 72 часов без визы. По такому же принципу уже работают правила для пассажиров, приезжающих в город на паромах или круизных лайнерах.

Ранее мы рассказывали, что туристический поток в Петербурге после пандемии планируют восстановить за 2 года.

Фото: Piter.TV