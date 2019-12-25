Петербург назвали городом с самыми дружелюбными жителями

За город на Неве свой голос отдали 22% участников опроса.

Российские туристы назвали города, в которых им чаще всего встречались дружелюбные местные жители. Опрос провел сервис OneTwoTrip.

На первом месте данного рейтинга оказался Петербург, за город на Неве свой голос отдали 22% участников опроса. Далее за Северной столицей идут Сочи, Казань, Владикавказ и Калининград. В этом рейтинге учитывались только города России.



Отдельно был проведен опрос по другим странам с самыми дружелюбными и общительными жителями. Италия заняла первое место (12,8%), затем идет Грузия (11,5%), Турция (8,3%). Также в топ попали Испания, Германия, Греция, США, Таиланд и Нидерланды, Чехия, Бельгия, Индия, Абхазия и Франция.

Ранее Петербург оказался на втором месте в списке самых фотографируемых городов мира. А самым фотогеничным городом является Барселона (7,4%), именно оттуда туристы привезли больше всего снимков.

Фото: Piter.tv