Петербург намерен выделить в 2021 году более 2 млрд руб на содержание зеленых насаждений

Объявлены тендеры, которые охватывают все 18 районов мегаполиса.

Из бюджета Санкт-Петербурга предполагается выделить более 2 млрд рублей на содержание в широком смысле слова зеленых насаждений города. Комитет по государственному заказу разместил пять закупок. По итогам их конкурсов предполагается найти компании, которые возьмут на себя это дело в определенных районах.

Эти пять закупок охватывают все восемнадцать районов города, речь идет о работах в предстоящем, 2021 году – с 1 января и до 31 декабря. Компаниями (или компании) – победителю открытых аукционах придется не только поддерживать в порядке зеленые насаждения городского значения общего пользования, - газоны и так далее, - но и заниматься, например, так называемым компенсационным озеленением. То есть заменять, к примеру, поврежденные или погибшие деревья на новые саженцы.

В документации указано, какие саженцы планируется сажать в Северной столице. Что касается, например, лиственницы, то речь идет о шести ее видах - даурской, опадающей, сибирской, японской, американской, курильской. Ели могут быть канадские, корейские, обыкновенные, сибирские, Шренка, аянские, сербские, черные и Энгельмана.

По всем пяти закупкам заявки принимаются до 11 декабря.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, в Петербурге завершилось благоустройство сквера Гранина.

Фото: Pixabay.com