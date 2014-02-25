Петербург будет поставлять в Ингушетию продукцию фармкластера и медтехнику

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между регионами до 2025 года.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Петербурга Александр Беглов и глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между регионами до 2025 года. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что предыдущее соглашение между регионами также было подписано 10 лет назад на форуме. За это время Петербург на регулярной основе поставлял в республику медицинские инструменты, лифты, оборудование и другую инновационную продукцию.

Так, республика готова поставлять в Петербург экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. А Северная столица в свою очередь также готова делиться с Ингушетией продукцией городских предприятий.

Наши фармацевтические и приборостроительные предприятия выпускают конкурентоспособную медицинскую технику и лекарственные препараты, не имеющие аналогов. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Ранее Piter.tv писал, что на ПМЭФ главы Петербурга и Ярославской области подписали план дорожной карты до 2025 года.

Фото: gov.spb.ru