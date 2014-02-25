На ПМЭФ главы Петербурга и Ярославской области подписали план дорожной карты до 2025 года

Беглов и Миронов намерены взаимодействовать в сфере охраны объектов культурного наследия, государственного управления и стратегического планирования, а также в социальной и демографической политике.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписали план дорожной карты до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в четверг, 3 июня.

Беглов заявил, что Ярославская область является важным и надежным партнером Северной столицы вот уже на протяжении 10 лет. По словам главы города, план дорожной карты позволит выйти на новый уровень развития регионов.

Беглов и Миронов намерены взаимодействовать в сфере охраны объектов культурного наследия, государственного управления и стратегического планирования, а также в социальной и демографической политике. Более того, в следующем году у Петербурга запланирована культурно-деловая миссия в Ярославской области.

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Фото: gov.spb.ru