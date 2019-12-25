Петербург хочет получить инвестиционный кредит на развитие инфраструктуры

В среду, 18 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил в аппарате правительства страны привлечение инвестиционных кредитов в размере 25 млрд рублей. Средства направят на реализацию срочных для Петербурга инфраструктурных проектов, передает Смольный.
По словам губернатора, Петербург готов выполнить обязательное требование по софинансированию этих проектов из внебюджетных источников и получить от федерального центра деньги под 3,5% на 15 лет. Такая возможность позволит ускорить строительство необходимых объектов. В частности, речь идет о Шкиперской развязке Западного скоростного диаметра и других объеках, которые имеют внебюджетное финансирование.
В ходе совещания градоначальник отметил, что Петербург готов претендовать на получение инвестиционных кредитов сверх установленной для города квоты в 25 млрд рублей.
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Фото: Pexels
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