Петербург накроет короткая волна тепла 22 апреля

Столбики термометров покажут +13…+15 градусов, пройдут небольшие дожди.

В четверг, 22 апреля, условия погоды в Петербурге будет формировать теплый сектор обширной циклонической депрессии. Под ее влиянием в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон при этом заметно подрастет. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня в городе ожидается +13…+15 градусов, в Ленобласти +11…+16. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

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