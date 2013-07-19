На Крестовском острове тушили элитный особняк

Огонь охватил площадь 60 квадратных метров.

Вечером 21 апреля в Петроградском районе Петербурга произошел крупный пожар. На Крестовском острове воспламенился элитный особняк. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила в 21:50. Пожар случился на первом этаже четырехэтажного здания, находящегося сейчас на реконструкции. Огонь охватил площадь 60 квадратных метров. Из-за угрозы распространения пламени пожару был присвоен ранг № 1-БИС.

На месте происшествия работали 35 пожарных и 7 единиц техники. В 22:23 открытое горение локализовали. Полностью горящий особняк потушили в 22:42. В пожаре никто не пострадал, уточнили в МЧС.

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Фото: Piter.TV