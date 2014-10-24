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На проспекте Юрия Гагарина ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире
Сегодня, 16:12
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kraratau27

На проспекте Юрия Гагарина ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире

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На место происшествия прибыли 17 сотрудников личного состава и четыре единицы техники.

В Московском районе на проспекте Юрия Гагарина ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире. Об этом в среду, 21 апреля, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

В 13:28 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на проспекте Юрия Гагарина, 26/4. На место происшествия прибыли 17 сотрудников личного состава и четыре единицы техники. В ходе спасательной операции в районе горящей квартиры были эвакуированы более десятка людей. 

К двум часам дня пожар удалось ликвидировать. На данный момент выясняются детали происшествия. 

Ранее мы писали, что в промзоне на Волхонском шоссе ночью тушили крупный пожар. 

Фото: Piter.tv 

Теги: московский район, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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