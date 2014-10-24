На место происшествия прибыли 17 сотрудников личного состава и четыре единицы техники.

В Московском районе на проспекте Юрия Гагарина ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире. Об этом в среду, 21 апреля, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В 13:28 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на проспекте Юрия Гагарина, 26/4. На место происшествия прибыли 17 сотрудников личного состава и четыре единицы техники. В ходе спасательной операции в районе горящей квартиры были эвакуированы более десятка людей.

К двум часам дня пожар удалось ликвидировать. На данный момент выясняются детали происшествия.

Ранее мы писали, что в промзоне на Волхонском шоссе ночью тушили крупный пожар.

Фото: Piter.tv