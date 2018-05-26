Петербург начнет принимать самозапрет на сим-карты в МФЦ с сентября
МФЦ помогут жителям Петербурга защититься от мошенников при оформлении сим-карт.
С сентября 2025 года в петербургских МФЦ начнут принимать заявки на самозапрет по сим-картам, что позволит защитить жителей города от мошеннических действий при оформлении мобильных номеров, сообщил комитет по информатизации и связи Петербурга. Заявления будут принимать как в стационарных МФЦ, так и в мобильных офисах. Гражданам также окажут помощь с доступом к личному кабинету "Госуслуг", где можно проверить все сим-карты, зарегистрированные на имя человека. Самозапрет на сим-карты дополняет ранее введённые ограничения на оформление кредитов и микрозаймов, а также возможность накладывать запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия владельца. По данным Объединённого бюро кредитных историй (ОКБ), на начало августа 2025 года самозапреты на кредиты оформили 626 тыс. петербуржцев, что составляет 11% населения города. Петербург вошёл в топ-5 регионов по количеству заявлений о самозапрете на кредиты, уступая только Москве и Московской области. Ранее петербургские ученые разработали систему для выявления кибератак на sim-карты. Фото: Pxhere
