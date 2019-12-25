"Петербургский тракторный завод" начнет поставлять тракторы в Иран и Африку

В 2022 году компания планирует выйти на объем в 4300 машин.

Из-за санкционного давления АО "Петербургский тракторный завод" прекратил поставки на европейские рынки, однако компания планирует экспортировать технику в Иран и Африку. Об этом "Ъ-СПб" сообщил директор Сергей Серебряков на выездном заседании совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

Мы поставляем технику в страны Азии, Казахстан, Белоруссию. В этом году новые рынки – Иран, Африка. Сергей Серебряков

По словам директора, в 2021 году было произведено 2 700 машин. В 2022 году компания планирует выйти на объем в 4300 машин, в следующем – 5000. Уточняется, что завод не испытывает проблем с комплектующими, сейчас они полностью отечественного производства.

Также ранее стало известно, что петербургский тракторный завод, входящий в группу компаний "Кировский завод", начнет производство коммунальной и дорожно-строительной техники в рамках заказа от городского правительства.

Фото: ВКонтакте / Кировец