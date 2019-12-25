Кировский завод обеспечит Петербург техникой

На сегодняшний день петербургский тракторный завод производит шесть видов строительной и уборочной техники.

Петербургский тракторный завод, входящий в группу компаний "Кировский завод", начнет производство коммунальной и дорожно-строительной техники в рамках заказа от городского правительства. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Кировский завод".

Предприятие в течение месяца должно представить бизнес-план по увеличению выпуска техники. Со своей стороны Петербург окажет проекту инвестиционную поддержку.

На сегодняшний день петербургский тракторный завод производит шесть видов строительной техники. В прошлом году выпущено около 400 единиц промышленной техники "Кировец".

Ранее в Смольном рассказали, насколько предприятия Петербурга зависят от импортных поставок.

Фото: пресс-служба ПАО "Кировский завод"