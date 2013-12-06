Петербург начнет август с кратковременных дождей

Планируется, что они будут в городе ближайшие три дня.

Прогнозом погоды на первый день августа в Петербурге поделился синоптик Михаил Леус. Главный специалист центра "Фобос" разместил на своей странице в Facebook информацию о том, что Северная столица встретит циклон в последний месяц лета. На ситуацию с погодой в городе повлияет циклонический вихрь, накрывший Скандинавию.

Небо будет закрыто облачной "спиралью", что вызовет ливневые дожди, местами сильные и с грозами, написал эксперт. Всего дожди принесут в город порядка 10-15 мм осадков, по области до 20-25 мм. Кратковременные дожди ожидаются в Петербурге в последующие три дня, температура воздуха днём – +20…+23 градуса.

В течение 1 августа температура воздуха ожидается в пределе +22…+24 градусов, в Ленобласти – +20…+25 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе – порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик также сделал предположение насчет августовской погоды – месяц ожидается менее теплым (температура на 1-1,5° выше нормы) и более дождливым (осадков на 15-25% больше нормы).

Фото: Piter.tv