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Власти Петербурга готовятся к возвращению китайских туристов
Сегодня, 14:12
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Власти Петербурга готовятся к возвращению китайских туристов

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Границы с Китаем откроются не позднее лета следующего года.

В четверг, 19 ноября, стало известно о том, что в Петербурге готовятся к возвращению китайских туристов. Об этом пишет "Вестник АТОР" со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Как оказалось, в Северной столице стартовал сбор заявок на включение региональных турфирм в список операторов. Турфирмы в этом списке имеют право работать по соглашению о групповом безвизовом обмене с Китаем.

Политики заявили, что границы между Россией и Китаем откроются не позднее лета 2021 года. 

Ранее мы сообщали о том, что в ноябре петербургский транспорт перевозит по 3 млн человек в будний день.

Фото:pixabay

Теги: китай, смольный, туризм, турпоток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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