Петербург на каникулах принял почти 1,3 млн туристов

Почти 1,3 млн человек посетили Санкт-Петербург в период новогодних праздников, что на 5% превысило показатель прошлого года. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

По словам Пиотровского, в новогодние и рождественские дни в город прибыли почти 1,3 млн туристов. Он отметил, что это на 5% больше, чем в аналогичный период 2025 года, и назвал показатель одним из ключевых итогов праздничного сезона.

Ранее председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич в интервью "ТАСС" сообщал, что город остается одним из наиболее востребованных направлений для путешествий в период зимних каникул. По его словам, власти и представители туристической отрасли продолжают работу по развитию и расширению зимних туристических программ.

В числе наиболее посещаемых событий новогодних праздников названы выставка ледовых скульптур в Петропавловской крепости и световое рождественское представление в Кронштадте с проекциями на Морской Никольский собор, которые будут доступны для посещения до 14 января.

Ранее сообщалось, что деловой туризм в Санкт-Петербурге в 2025 году показал уверенную положительную динамику.

Фото: Piter.TV