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Петербург может стать столицей водного туризма
Сегодня, 19:46
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smirenny

Петербург может стать столицей водного туризма

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В Смольном отметили, что одна из задач – научиться справляться со своими ресурсами.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что Петербург может стать столицей яхтенного туризма. Об этом заявил губернатор. 

По его словам, Северная столица имеет большой потенциал, однако научиться справляться с ресурсами еще предстоит. К тому же, по количеству судозаходов ни один из городов России не сравнится с Петербургом. Смольный настроен на развитие всех видов водного туризма, включая паромный, прогулочный. Заложенный в городе потенциал еще не реализован в полной мере. Помимо этого, благодаря развитию данной сферы, могут появиться новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. 

Ранее мы писали, что петербуржцев ждут бесплатные экскурсии и походы в музеи 27 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: водный туризм, яхтенный туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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