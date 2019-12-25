Петербург может привлечь инфраструктурные кредиты для реализации крупных проектов

Возможно, кредит используют для строительства ШМСД.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов поделился опытом применения механизма "инфраструктурных облигаций" на примере строительства Западного скоростного диаметра. Он выступил на заседании Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инвестиции", сообщила пресс-служба Смольного.

Строительство ЗСД показало, как привлекать средства для крупномасштабных инвестиционных проектов.

Сейчас мы прорабатываем и другой механизм – инфраструктурные кредиты, который предложил ввести в практику президент России. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Кредит планируют использовать для строительства Широтой магистрали скоростного движения. Сейчас оформляется заявка. Строительство ШМСД уже началось.

Инфраструктурные бюджетные кредиты будут давать на конкретные проекты.

Фото: Piter.TV