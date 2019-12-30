Синоптики: Петербург может побить очередной температурный рекорд

Во вторник столбики термометров достигнут отметки плюс 4 – 6 градусов.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что Петербург может побить очередной температурный рекорд. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на замдекана по учебно-методической работе метеорологического факультета РГГМУ Ольгу Топтунову.

По данным синоптиков, во вторник, 21 января, воздух в городе прогреется до 6 градусов тепла. Напомним, что 2019 год стал вторым самым теплым годом в истории. Известно, что в конце минувшего года Петербург побил 12 температурных рекордов.

Эксперт полагают, что этот январь может стать "месяцем с положительной среднесуточной температурой". Отмечается, что такая аномалия будет зафиксирована впервые в истории Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы начали собирать грибы в лесах в январе.

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