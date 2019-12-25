Петербург миновала угроза наводнения

Затворы дамбы открыли, движение судов восстановлено.

В ночь на 6 ноября в Петербурге открыли все затворы дамбы. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было восстановлено. Об этом сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Специалисты заявили, что угроза наводнения миновала Петербург. Все затворы дамбы открыли в 02:35 6 ноября. Замечаний по работе технологического оборудования нет.

Ночью уровень воды в Неве поднялся до 112 см. В районе Горного университета он рос в час на несколько сантиметров. Официально наводнение в городе объявляется при 160 см. До этого уровня вода не дошла, однако некоторые набережные были подтоплены.

Несмотря на то, что утром вода стала понемногу уходить, и дождей сегодня не прогнозируется, в городе по-прежнему объявлено штормовое предупреждение. Порывы северо-западного ветра могут достигать 11-16 м/с. Для горожан и туристов закрыты Таврический, Никольский, Юсуповский и Лопухинский сады, а также сквер у Казанского собора.

Фото: Instagram / dambaspb_kzs