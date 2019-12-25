Уровень воды в Неве достиг 112 сантиметров

Из-за шторма в Петербурге отменили разводку мостов и закрыли затворы дамбы.

В ночь на 6 ноября в Петербурге не на шутку разгулялась стихия. Согласно данным с гидропоста "Горный институт", уровень воды в Неве вырос до 112 см. Набережные города начало понемногу затапливать.

Из-за шторма в Петербурге отменили разводку мостов. На ночь закрыли городские скверы и парки. Из-за угрозы наводнения затворы дамбы закрыли еще днем 5 ноября.

Стоит отметить, что официально наводнение в городе объявляется, когда уровень воды поднимается до 160 см. К утру 6 ноября уровень воды начал опускаться и, по данным на 7:41, составил 103 см.

Фото: visit-petersburg.ru, скрин / spun.fkpkzs.ru