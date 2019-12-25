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В конце рабочей недели в Петербурге выглянет солнце
Сегодня, 8:33
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Alena_Zinovieva

В конце рабочей недели в Петербурге выглянет солнце

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При этом в городе сохранится порывистый ветер.

В пятницу, 6 ноября, на погоду в Петербурге окажет влияние гребень антициклона. Его стараниями в городе прекратятся дожди, а в облаках появится много прояснений, выглянет солнце. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, несмотря на благоприятные погодные условия, в городе сохранится порывистый ветер. Он будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Местами его порывы будут достигать 11-16 м/с.

Температура воздуха в Петербурге составит +7…+9 градусов. В Ленобласти ожидается +5…+10 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что уровень воды в Неве достиг 112 сантиметров.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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