Петербург оказался лидером среди городов Европы по снижению доходности гостиниц

Доходность упала на 79%.

Петербургские гостиницы понесли наибольшие потери среди стран Европы за первое полугодие 2020-го года. Речь идет о доходности на номер. Такую информацию предоставила компания Cushman & Wakefield, передали "РИА Новости".

По сравнению с аналогичным периодом в 2019-м году доход Северной столицы упал на 79% – до 14 долларов. На втором месте антирейтинга оказалась Прага с падением на 73,6% – до 20 долларов. На третьем месте – Рим (73,3% – до 32 долларов).

Это связано с падением нагрузки в этих городах, в которых гостиничное размещение преимущественно приходится на туризм, а не бизнес-поездки.

Лидерами по удержание доходности и загрузке в Европе являются Манчестер и Лондон.

Ранее российские туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции.

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