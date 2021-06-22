Петербург лидирует по суточному приросту ковид пациентов

Положительный тест на ковид получили 628 петербуржцев.

За минувшие сутки в Петербурге выявили наибольшее число пациентов, которые заразились коронавиурсом. Об этом рассказали в пресс-службе в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Так, положительный тест на ковид получили 628 петербуржцев. Из стационаров выписались 492 пациента и скончались 16 человек.

В Ленобласти зафиксировали 129 случаев заражения, 176 пациентов покинули больницы, а двое скончались.

Добавим, что в Москве инфекция подтвердилась у 497 человек. Покинули стационары 665 пациентов, а 17 человек не смогли побороть инфекцию.

Ранее мы писали, что в Петербурге продолжает расти заболеваемость и смертность от ковида. Выздоровели 701 человек, а днем ранее - 1 348.

Фото: Piter.tv

