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Петербург лидирует по суточному приросту ковид пациентов
Сегодня, 18:08
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Петербург лидирует по суточному приросту ковид пациентов

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Положительный тест на ковид получили 628 петербуржцев.

За минувшие сутки в Петербурге выявили наибольшее число пациентов, которые заразились коронавиурсом. Об этом рассказали в пресс-службе в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Так, положительный тест на ковид получили 628 петербуржцев. Из стационаров выписались 492 пациента и скончались 16 человек. 

В Ленобласти зафиксировали 129 случаев заражения, 176 пациентов покинули больницы, а двое скончались. 

Добавим, что в Москве инфекция подтвердилась у 497 человек. Покинули стационары 665 пациентов, а 17 человек не смогли побороть инфекцию. 

Ранее мы писали, что в Петербурге продолжает расти заболеваемость и смертность от ковида. Выздоровели 701 человек, а днем ранее - 1 348.         

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, пациенты, суточная заболеваемость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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