В Петербурге продолжает расти заболеваемость и смертность от ковида

Выздоровели 701 человек, а днем ранее - 1 348.

На 15 апреля в Петербурге зафиксировали 619 новых случаев заболевания ковидом. Об этом сообщили в оперштабе.

Днем ранее было 604 случая заражения, а 13 апреля – 587. Петербург занял третье место в топе по суточной заболеваемости.

За сутки от ковида скончались 15 человек, накануне – 14, а 13 апреля – 10. За минувший четверг в больницы города поступили 152 пациента, накануне госпитализировали 130 петербуржцев.

Выздоровели 701 человек, а днем ранее - 1 348.

Фото: Piter.tv

