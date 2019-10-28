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В Петербурге продолжает расти заболеваемость и смертность от ковида
Сегодня, 22:23
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В Петербурге продолжает расти заболеваемость и смертность от ковида

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Выздоровели 701 человек, а днем ранее - 1 348. 

На 15 апреля в Петербурге зафиксировали 619 новых случаев заболевания ковидом. Об этом сообщили в оперштабе. 

Днем ранее было 604 случая заражения, а 13 апреля – 587. Петербург занял третье место в топе по суточной заболеваемости. 

За сутки от ковида скончались 15 человек, накануне – 14, а 13 апреля – 10. За минувший четверг в больницы города поступили 152 пациента, накануне госпитализировали 130 петербуржцев. 

Выздоровели 701 человек, а днем ранее - 1 348. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: заболеваемость суточная, ковид, смертность, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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