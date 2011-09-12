Петербург лидирует по количеству заболеваний ковидом в сутки

За минувшее воскресенье положительный тест на ковид получили 334 человека.

Петербург лидирует среди других регионов Росси по количеству заражений ковидом в сутки. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в оперштабе.

За минувшее воскресенье положительный тест на ковид получили 334 человека, накануне это число составляло 358 случаев. В больницы города госпитализировали 96 петербуржцев. Всего за прошедшие сутки в России зафиксировали 4 543 новых случаев заболевания ковидом. В больницы положили 1 127 пациентов, выписали из них 5 379 россиян.

Ранее мы писали, что в Ленобласти рассказали об отмене масочного режима. Власти уже направили обращение в Роскомнадзор.

Фото: Piter.tv