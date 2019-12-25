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Петербург лидирует по числу пьяных туристов, хулиганящих в кафе и ресторанах
Сегодня, 8:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург лидирует по числу пьяных туристов, хулиганящих в кафе и ресторанах

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Аналогичные ситуации чаще всего происходили в Казани и Краснодаре.

Аналитики компании "Delta Системы безопасности" рассказали о главных правонарушениях, которые позволяют себе в других городах российские туристы. Об этом сообщило "РИА Новости".

Что касается Петербурга, то этим летом в Северной столице туристы чаще всего попадались на пьяном хулиганстве в точках общественного питания. Аналогичные ситуации чаще всего происходили в Казани и Краснодаре.

"Типичным" правонарушением для Москвы, Ярославля и Нижнего Новгорода стали попытки проникнуть в магазины ради кражи.

Но не только пьяные туристы совершают опрометчивые поступки в состоянии алкогольного опьянения. На прошлой неделе пьяный житель Ленобласти задушил ногами знакомого во время застолья.

Фото: pexels

Теги: пьянство, хулиганство
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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