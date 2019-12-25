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Петербург и область объединяют усилия в борьбе с коронавирусом
Сегодня, 21:33
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smirenny

Петербург и область объединяют усилия в борьбе с коронавирусом

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Губернатор Петербурга напомнил, что все ограничения принимаются по рекомендации и по представлению Роспотребнадзора.

Петербург и Ленинградская область решили объединить усилия в борьбе с COVID-19, сообщил губернатор Северной столицы в эфире "России-24" вечером в четверг, 12 ноября.

В борьбе с распространением коронавирусной инфекции Петербург объединяет усилия с Ленинградской областью. Мы – два самостоятельных субъекта Федерации, но единая агломерация. Не закрываемся друг от друга и не делим жителей на своих и чужих

отметил Беглов.

Так, жители Ленобласти смогут лечиться в Петербурге, а петербуржцы могут проходить лечение в стационарах 47 региона. Также губернатор Петербурга уточнил, что  все ограничения принимаются по рекомендации и по представлению Роспотребнадзора. Пока регионы могут держать удар, в иной ситуации будут введены более жесткие ограничения. 

Ранее мы писали, что накануне госпитализировали 800 петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленобласть, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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