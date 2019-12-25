Петербург и область объединяют усилия в борьбе с коронавирусом

Губернатор Петербурга напомнил, что все ограничения принимаются по рекомендации и по представлению Роспотребнадзора.

Петербург и Ленинградская область решили объединить усилия в борьбе с COVID-19, сообщил губернатор Северной столицы в эфире "России-24" вечером в четверг, 12 ноября.

В борьбе с распространением коронавирусной инфекции Петербург объединяет усилия с Ленинградской областью. Мы – два самостоятельных субъекта Федерации, но единая агломерация. Не закрываемся друг от друга и не делим жителей на своих и чужих отметил Беглов.

Так, жители Ленобласти смогут лечиться в Петербурге, а петербуржцы могут проходить лечение в стационарах 47 региона. Также губернатор Петербурга уточнил, что все ограничения принимаются по рекомендации и по представлению Роспотребнадзора. Пока регионы могут держать удар, в иной ситуации будут введены более жесткие ограничения.

Ранее мы писали, что накануне госпитализировали 800 петербуржцев.

Фото: Piter.TV