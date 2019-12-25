Накануне госпитализировали 800 петербуржцев

Если заболеваемость будет расти, то количества коек не хватит на всех.

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге на сбавляются, рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец "Фонтанке".

Так, накануне с диагнозом COVID были госпитализированы более 800 пациентов. Лисовец уточнил, что, если будет развиваться не лучший вариант, и число заболевших будет нарастать и дальше, то до новогодних праздников "никаких коек не хватит".

Поэтому акцент должен быть смещен на амбулаторное звено. Это понятно Минздраву, правительству Российской Федерации и нам тоже заметил чиновник.

Учитывая, что в Северной столице принимают меры для увеличения числа тестов, лечение могут начать раньше, поэтому госпитализаций должно стать меньше так же. По мнению Лисовца, ситуация с оличеством заболевших не подлежит ни одному из прописанных ранее сценариев, а при условии малой доступности вакцины переболеют все.

Введение ограничительных мероприятий, изоляция позволят растянуть во времени нагрузку на систему здравоохранения объяснил председатель Комитета по здравоохранению.

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Фото: Piter.TV