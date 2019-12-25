Актриса Татьяна Пилецкая заразилась коронавирусом

Актриса сначала думала, что просто простудилась.

Актриса Татьяна Пилецкая, известная также ролью в фильме "Разные судьбы", в четверг, 12 ноября, сообщила "Комсомольской правде", что заболела коронавирусом.

Пилецкая отметила, что сделала тест, а "врачи нашли кто-то нехорошее". Изначально симптомы напоминали простуду, но самочувствие резко ухудшилось. Артистка уточнила, что чувствует сильную слабость, но насморка и кашля нет. Госпитализироваться петербурженка отказалась.

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Фото: Балтийский дом