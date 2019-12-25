  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Актриса Татьяна Пилецкая заразилась коронавирусом
Сегодня, 18:40
34
smirenny

Актриса Татьяна Пилецкая заразилась коронавирусом

0 0

Актриса сначала думала, что просто простудилась.

Актриса Татьяна Пилецкая, известная также ролью в фильме "Разные судьбы", в четверг, 12 ноября, сообщила "Комсомольской правде", что заболела коронавирусом. 

Пилецкая отметила, что сделала тест, а "врачи нашли кто-то нехорошее". Изначально симптомы напоминали простуду, но самочувствие резко ухудшилось. Артистка уточнила, что чувствует сильную слабость, но насморка и кашля нет. Госпитализироваться петербурженка отказалась. 

Ранее мы писали, что четверть петербургских вузов уже перешла на дистанционное обучение.

Фото: Балтийский дом

Теги: актриса татьяна пилецкая, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии