Четверть петербургских вузов уже перешла на дистанционное обучение

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что около 17 вызов Петербурга переходят на дистанционное обучение. Об этом рассказал председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.
Отмечается, что в смешанном формате с 1 сентября приступили 90% учреждений.
У нас 17 заведений под министерством и 43 государственных высших заведений
Андрей Максимов.
В настоящий момент, учебные заведения приступили к пересмотру образовательных планов.
Ранее мы сообщали о том, что рост заболеваемости коронавирусом может произойти из-за заражений взрослых детьми.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все