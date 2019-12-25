Четверть петербургских вузов уже перешла на дистанционное обучение

К работе в смешанном формате с 1 сентября приступили 90% учреждений.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что около 17 вызов Петербурга переходят на дистанционное обучение. Об этом рассказал председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Отмечается, что в смешанном формате с 1 сентября приступили 90% учреждений.

У нас 17 заведений под министерством и 43 государственных высших заведений Андрей Максимов.

В настоящий момент, учебные заведения приступили к пересмотру образовательных планов.

Ранее мы сообщали о том, что рост заболеваемости коронавирусом может произойти из-за заражений взрослых детьми.

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